Подольские школьницы спасли ребенка от падения из окна 19-го этажа

Две школьницы из городского округа Подольск — Катя Широкая и Соня Карпухина — спасли маленького ребенка от гибели. Во время прогулки они увидели на 19-м этаже малыша, который стоял на подоконнике рядом с открытым окном. Девочки не растерялись и побежали искать злополучную квартиру.

Как рассказали сами школьницы, их история произошла в последнюю неделю летних каникул. Когда девочки увидели малыша перед открытым окном, они испугались, что может произойти что-то нехорошее.

«Мы переживали за ребенка, чтобы он не упал», — пояснила Катя.

Источник фото: телеканал «360»

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К счастью, дверь в подъезд была открыта. Добежав до последнего этажа, школьницы начали стучать во все двери, чтобы их пустили в тамбур. После того как им открыли соседи, школьницы объяснили, что случилось. И тут уже в дверь стали стучать все. В итоге из квартиры вышел заспанный мужчина, которому объяснили, что его ребенок стоит на подоконнике с открытым окном и может упасть.

Испуганный отец схватил малыша и скорее закрыл ставни. После он поблагодарил девочек, что те не допустили трагедии. Он пояснил, что пришел с ночной смены и заснул, пока его жена ушла в магазин. Малыш, по его словам, в тот момент тоже спал. Но, по всей видимости, ребенок проснулся и пошел исследовать мир.

«Мы совершили правильный поступок, потому что всегда нужно помогать, чем можешь. Сначала испугались немного, потому что не знали, кто может быть в квартире. Но потом поняли, что жизнь ребенка важнее», — рассказала Соня.

Источник фото: телеканал «360»

По словам мамы Кати, девочки после этого случая начали изучать крыши, чтобы спасти поднимающихся туда детей. В частности, однажды они увидели, как на крыше дома висели два подростка. Пока девочки бежали на последний этаж мальчики уже оттуда ушли.

«Тут уже я испугалась за них, попросила, чтобы без фанатизма», — пояснила мама Кати.

Сама Катя заявила, что проявить смелость ей помогли тренировки каратэ. Восточными единоборствами девочка занимается пять лет, и именно там учат не бояться и приходить на помощь.

В школе отметили героический поступок девочек. На линейке перед всеми учениками Катя Широкая получила благодарственное письмо, а полиция подготовила рапорт в Комитет по образованию на награждение детей на областном уровне.