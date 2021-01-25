Школьницу осудили за убийство матери в Омске

По версии следствия, в ноябре 2019 года девушка повздорила с матерью, которая запретила ей встречаться с новым молодым человеком. В результате школьница вместе со своим возлюбленным разработала план убийства. Женщине нанесли около 30 колото-резанных ран и 10 ударов молотком. Пострадавшей удалось выбраться в подъезд, где ее нашли соседи. По пути в больницу она скончалась.

Следующие восемь лет школьница проведет за решеткой. Ее подельник получил 13 лет колонии.