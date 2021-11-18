Школьницу из Петербурга затолкали в машину ГИБДД за неправильный переход дороги. Видео

В Санкт-Петербурге полиция остановила девушку за грубое нарушение правил дорожного движения. Она отказалась назвать свою фамилию и имя и не стала предъявлять паспорт. Тогда правоохранители решились скрутить нарушительницу и усадить в служебный автомобиль.

Юную жительницу Петербурга остановили днем 17 ноября на Гражданском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Полицейские отметили, что ее поведение потенциально создавало аварийную ситуацию.

«Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители предложили девушке проехать в отдел для установления личности и составления протокола. Она не согласилась и оказала полицейским сопротивление. Момент, когда юную петербурженку пытались затолкать в служебный автомобиль, попал на видео.

В полиции уточнили, что на место происшествия приехал отец девушки. Выяснилось, что она несовершеннолетняя. Ролик у полицейской машины снимала мать одноклассницы девочки, которой еще нет и 15 лет. За кадром слышно, как женщина говорит, что подросток перешел дорогу в неположенном месте, и заявляет о намерении подать жалобу.

По данным МВД, и нарушительницу, и ее отца отпустили после профилактической беседы. На действия сотрудников полиции пока никто не жаловался. Однако видео с задержанием заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, сообщило РИА «Новости».

Семья девочки после беседы в полиции обратилась за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи, подчеркнула его мать на своей странице «ВКонтакте».

«Мы написали заявление в прокуратуру», — сказала женщина.

По ее словам, дочь вместе с подругой переходили прилегающий к дому карман, а не проспект. Светофоров в этом районе нет. Школьниц остановили двое полицейских и потребовали сесть к ним в машину «без каких-либо отличительных знаков». Наряд они вызвали только после того, как ситуация привлекла внимание прохожих.