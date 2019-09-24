Школьницу из Москвы искали три года. Она нашлась и обвинила семью в пытках

Ярослава в 12 лет переехала из Москвы в Австралию с мамой. Там девочка попала в ДТП, сильно разбилась, но выжила. Когда семья вернулась в Москву, у девочки нашли психопатоподобный синдром. За ней не уследили, Ярослава сбежала. Ее нашли через три года.

Историю Ярославы рассказало издание Baza. По словам родных, у девушки началось раннее сексуальное развитие, она начала встречаться с мужчинами — еще в Австралии. У нее появился какой-то взрослый Дима. Его было пытались обвинить в растлении. Но все замялось и Ярослава с мамой вернулась в Москву. Здесь отношения в семье стали резко ухудшаться.

Вскоре бабушка нашла дневник Ярославы. Там она в деталях расписывала, как убьет всю свою семью. Девушку отправили в психушку. Когда Ярослава вернулась, она опоила бабушку лекарствами и сбежала.

Полиция долго искала беглянку. Наконец, вышла на ее страницу в соцсети. Ярослава назвалась другим именем, порвала все старые связи и общалась только с тем самым Димой из Австралии. Когда с девушкой попытались поговорить следователи, она обвинила родных в пытках — мол, по этой причине и сбежала. Ее якобы накачивали психотропами и запирали в клетке.

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Клетка в квартире действительно нашлась. Родственники Ярославы объяснили, что это не ее они запирали, а от нее запирались — чтобы та их ночью не убила.

Конфликт все так же продолжается. Ярослава до сих пор не хочет видеть родных. Она настаивает, что ее пытали и истязали. Правоохранители продолжают разбираться в истории.