Общество 25 февраля 2023, 14:55 Школьницу из Липецка отчитали за окрашенные волосы в гимназии — СМИ «Осторожно, новости»: руководство гимназии в Липецке унизило школьницу из-за цвета волос

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Ученицу четвертого класса гимназии № 19 из Липецка прилюдно отчитали за окрашенные волосы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным издания, руководство образовательного учреждения смутил розовый цвет, который одобрили родители девочки. Они посчитали, что их дочь унизили, и теперь перед ней должны извиниться.

На днях 11-летняя ученица спросила у родителей разрешение на окрашивание волос. Взрослые не были против этого, зато у преподавателей гимназии розовый цвет вызвал вопросы. Девочку отправили к заместителю директора. При других школьниках четвероклассницу отчитали и потребовали смыть краску.

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По информации издания, родители школьницы сочли этот поступок публичным унижением. Они заявили, что руководство гимназии не вправе указывать, красить волосы детям или нет. Супруги собрались обратиться в администрацию образовательного учреждения, чтобы донести свою позицию и добиться извинений.

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Ранее в городе Рубцовск Алтайского края умерла 12-летняя школьница. Ей стало плохо после того, как завуч отчитала ее за размещенный в TikTok ролик.