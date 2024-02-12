Общество 12 февраля 2024, 14:23 Школьницу госпитализировали со съемок «Ералаша» в Москве Shot: девочку госпитализировали со съемок «Ералаша» с ожогом из-за прорыва трубы РИА «Новости»

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Медики экстренно увезли школьницу со съемок киножурнала «Ералаш» в Москве. Девочка получила ожог от лопнувшей трубы отопления. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, вчера в киностудии на Сергея Эйзенштейна снимали выпуск юмористического шоу. Девятилетняя актриса во время перерыва зашла в гримерку. Там она случайно наступила на пластиковую трубу отопления. В результате та переломилась, и из нее хлынула струя кипятка прямо на ногу девочке.

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На место несчастного случая сразу же вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в детскую поликлинику № 11. К счастью, травма оказалась неопасной. Сейчас за состоянием ребенка наблюдают врачи.

Ранее в Москве произошло массовое отравление в школе-интернате. Так, 50 обучающихся госпитализировали. Еще несколько страдающих от легких симптомов находятся на карантине и получают необходимое лечение