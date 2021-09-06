Школьнице из Канска сделали замечание за яркий внешний вид и направили к психологу

В городе Канск Красноярского края педагоги сделали ученице замечание за яркий макияж, цвет волос и пирсинг в носу. После этого девочку решили направить к психологу.

Об этом руководитель управления образования города Эдуард Боровский рассказал в беседе с РИА «Новости».

По соцсетям разлетелась аудиозапись, на которой якобы записан разговор директора школы в Канске и девятиклассницы. Педагоги посчитали вызывающим внешний вид школьницы и намекнули, что он может стать причиной сексуального внимания со стороны мужчин и провоцировать на действия.

«Хотим, чтобы с ней поработал психолог, социальный педагог. К сожалению, сегодня она на учебу не вышла, но обещала прийти на беседу ее мама в администрацию. С ней они переговорят», — сказал Боровский.

Он отметил, что о домашнем обучении речи не идет. Педагоги готовы и дальше выстраивать с ученицей нормальные отношения. Боровский переговорил с директором школы сразу, после публикации записи. Он отметил, что внешний вид девочки был вызывающим для школьницы.

Тем не менее во время беседы девочка согласилась, что ей необходимо привести свой внешний вид в порядок, что ей нужно умыться, а также, что в школу небезопасно приходить с пирсингом в носу.