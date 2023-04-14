Общество 14 апреля 2023, 19:55 Школьнице из Калуги передали йоркширского терьера по поручению Путина Губернатор Шапша: написавшей Путину письмо школьнице из Калуги передали щенка Unsplash

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Школьница из Калуги получила в подарок от президента России Владимира Путина щенка породы йоркширский терьер. О своей мечте она написала в письме главе государства, и желание ребенка исполнили, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«[Девочка] написала письмо президенту России <…>. Поделилась мечтой о йоркширском терьере. И теперь у нее новый друг. Вернее, подруга», — отметил глава области.

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По словам губернатора, девочка отлично учится в школе, занимается художественной гимнастикой. Когда вырастет, хочет выбрать профессию врача или ветеринара.

Своего питомца она назвала Шанталь Эллир Вуаль, а по-простому — Рокси. Мать, отец и младший брат школьницы тоже очень рады новому домочадцу.

Шапша добавил, что девочка нарисовала портрет Владимира Путина, но хочет передать ему лично вместе с благодарностью за подарок.