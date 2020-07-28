Школьница залезла на памятник героя СССР и показала неприличный жест. Она посчитала это смешным

Двенадцатилетняя девочка залезла на памятник герою Советского Союза ради фото. Глядя на бюст, она показывала нецензурный жест. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

Источник фото: «ВКонтакте»

Фотография сделана в поселке Белоярский в Свердловской области. Школьница забралась на памятник и, сидя на корточках, показала неприличный жест бюсту героя Советского Союза Николая Попова. Речь идет о монументе «Огонь памяти», где установлены две пушки и пять бюстов героям СССР. Скульптуры расположены рядом со зданием местной администрации.

Фотография школьницы появилась в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи отреагировали на снимок негативно — они раскритиковали девочку и пристыдили за такой поступок. Сама героиня фото не видит в своих действиях ничего криминального — она заявила, что «это просто смешно».

Ситуацией заинтересовалась Белоярская районная прокуратура. Ведомство уже начало проверку случившегося, в рамках которой его представители посетят школу, где обучается девочка. Во время проверки дадут оценку патриотическому и правовому воспитанию, которые учебное заведение дает детям. Сейчас известно, что подростка воспитывает бабушка — родители школьницы живут отдельно. Прокуратура также даст оценку действиям органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.