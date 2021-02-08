11-летняя школьница упала из окна квартиры на девятом этаже после разговора с мамой про интернет. Она получила многочисленные серьезные травмы, в том числе переломы черепа и рук. Сейчас девочка находится в московской больнице.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ранним утром в понедельник из окна девятого этажа по адресу: Петровско-Разумовский проезд, дом 6, корпус 3, выпала девочка 11 лет. Медики диагностировали переломы черепа, открытые переломы рук, а также переломы таза. Направлена в больницу», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что мама девочки рассказала о событиях, которые были незадолго до случившегося. Женщина поговорила с дочерью про использование интернета и рассказала ей, какие видео можно смотреть, а какие — нет. После этого все легли спать.

Мама девочки проснулась около пяти часов утра, потому что услышала в комнате дочери странный звук. Она пошла туда, чтобы проверить девочку, и увидела открытое окно. Сама школьница была уже внизу.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.