Московская школьница упала в обморок во время урока из-за недоедания дома

Московская школьница упала на уроке в обморок 30 марта. Причиной, по словам подростка, ее плохого самочувствие стал голод.

Ученица седьмого класса после обморока рассказала в школе, что ее родители плохо кормят. Она живет вместе с мамой и папой, семья на учете никогда не состояла.

«В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что у несовершеннолетней отсутствует спальное место и продукты питания, условия проживания антисанитарные», — сообщили в прокуратуре.

После завершения проверки прокуратура даст оценку не только действиям родителей, но и уполномоченным органам по выявлению семейного неблагополучия.

В начале марта жительницу Карпинска, которая прятала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом, признали вменяемой. Ее будут судить. Третьего ребенка женщина родила после развода с мужем. Новорожденную девочку она прятала в шкафу, а знакомым говорила, что она родилась мертвой. Жительница Карпинска надеялась, что та умрет. Девочка выжила благодаря старшему брату, который периодически подкармливал ребенка.