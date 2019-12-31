Школьница спасла 2-летнего ребенка из-под поезда, но не исполнила свою мечту

Федеральная служба войск национальной гвардии России наградила школьницу поездкой в Москву. Девочке также вручили медаль «За мужество в спасении». Однако Маслакова заметила, что ее главная мечта так и оказалась несбывшейся.

«Я хочу… Очень сильно хотела, даже разрыдалась, как хотела пойти в кадетский корпус. Но туда берут только мальчиков. Говорят, то, что есть, нам не показывали, поэтому я не очень-то и знаю. А когда нам показали там, где мальчики ходят, я сказала то, что я тоже хочу. Но сказали то, что не берут», — пояснила девочка.

Маслакова пояснила, что хочет связать жизнь с военной профессией. В настоящее время она посещает занятия юнармейцев.

«Для себя я бы хотела исполнения мечты — чтобы я пошла туда, куда хочется очень сильно. Для родителей — хочу, чтобы у нас была очень дружная семья, чтобы появился еще какой-нибудь малыш в нашей семье. Для страны — чтобы был порядок, чтобы не мусорили, чтобы не было никаких аварий. Для каждого, кто рядом, — чтобы не решали свои проблемы кулаками, особенно мальчики. Для своих подруг я бы пожелала, чтобы они были и к детям, и к пожилым людям добрыми — всем помогали и хорошо учились», — поделилась школьница.