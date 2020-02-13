Школьница с «толстыми ногами» рассказала, за что ее изначально вызвали к директору
«Все началось с того, что учитель изо начал распускать руки, дернул ученицу сильно за руку», — рассказала подросток, не уточнив, что стало причиной такого поведения педагога.
Потом, по словам девочки, учительница пнула ногой сумки детей, в которых «как минимум были дорогие телефоны». Собеседница «360» решила заступиться и начала кричать, мол, «вы что делаете». После этого педагог ушел за директором.
«Они пришли, директор начала кричать, что, в принципе, от нее всегда было ожидаемо. Она (директор — прим. ред.) сказала мне и моей подруге идти в кабинет», — добавила девушка.
Сначала на разговор с директором пошла ее приятельница. Та рассказала, что педагог «обзывала ее нецензурной бранью». После этого главная героиня видео решила включить камеру на мобильном и уже так вошла в кабинет.
«Юбка была 13 сантиметров от колена — не такая уж и короткая», — считает сейчас девушка.
Позже состоялся разговор с ее мамой.
«Она моей маме стояла и говорила, какая я пакостница и лжец. Но когда мама показала ей видео, она сразу заплакала и начала извиняться», — добавила девушка.
Сама школа отказалась комментировать ситуацию. «360» удалось поговорить с одним из учеников. Он оказался на стороне директора. Парень смотрел видео, но лично не знал восьмиклассницу.
«Очевидно, девочка провоцировала директора и играла на камеру, чтобы в дальнейшем, например, похвастаться. Я считаю, что директор так сказала для того, чтобы эффект был сильнее, чтобы девочка подумала и сказала себе: „Да, не надо“», — поделился своими размышлениями молодой человек.
По его словам, директор хороший, всегда относится к ученикам с пониманием. Если отчитывает, то по делу.