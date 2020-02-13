Школьница с «толстыми ногами» рассказала, за что ее изначально вызвали к директору

Девушка из Петрозаводска, которую директор отчитал за короткую юбку и назвал ее ноги «толстоватыми», поделилась с «360» воспоминаниями о том случае. По ее словам, конфликт начался на уроке изо.

«Все началось с того, что учитель изо начал распускать руки, дернул ученицу сильно за руку», — рассказала подросток, не уточнив, что стало причиной такого поведения педагога.

Потом, по словам девочки, учительница пнула ногой сумки детей, в которых «как минимум были дорогие телефоны». Собеседница «360» решила заступиться и начала кричать, мол, «вы что делаете». После этого педагог ушел за директором.

«Они пришли, директор начала кричать, что, в принципе, от нее всегда было ожидаемо. Она (директор — прим. ред.) сказала мне и моей подруге идти в кабинет», — добавила девушка.

Сначала на разговор с директором пошла ее приятельница. Та рассказала, что педагог «обзывала ее нецензурной бранью». После этого главная героиня видео решила включить камеру на мобильном и уже так вошла в кабинет.

«Юбка была 13 сантиметров от колена — не такая уж и короткая», — считает сейчас девушка.

Позже состоялся разговор с ее мамой.

«Она моей маме стояла и говорила, какая я пакостница и лжец. Но когда мама показала ей видео, она сразу заплакала и начала извиняться», — добавила девушка.

Та самая героиня видео. Источник фото: «360»

Сама школа отказалась комментировать ситуацию. «360» удалось поговорить с одним из учеников. Он оказался на стороне директора. Парень смотрел видео, но лично не знал восьмиклассницу.

«Очевидно, девочка провоцировала директора и играла на камеру, чтобы в дальнейшем, например, похвастаться. Я считаю, что директор так сказала для того, чтобы эффект был сильнее, чтобы девочка подумала и сказала себе: „Да, не надо“», — поделился своими размышлениями молодой человек.

По его словам, директор хороший, всегда относится к ученикам с пониманием. Если отчитывает, то по делу.