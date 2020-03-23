Школьница с COVID-19 выздоровела в Москве. Вылечившихся стало 9 человек

В Москве от COVID-19 вылечили 16-летнюю школьницу. Как сообщили в Оперштабе, заболевание проходило в легкой форме.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1. Таким образом сейчас в Москве выздоровело уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — отметила вице-мэр Анастасия Ракова, ее процитировал Оперштаб.

Девушка оказалась в больнице после того, как вместе с семьей вернулась из Италии. У ее матери коронавирус не подтвердился, и женщину сразу же выписали. Школьница пролежала в специальном боксе две недели. Ее отец все еще находится под наблюдением медиков в больнице. Его состояние оценивают как удовлетворительное, осложнений нет.

Сейчас пациентов с коронавирусом или подозрением на него помещают в больницу в Коммунарке или в ИКБ № 1. Из Коммунарки тоже уже вовсю выписывают пациентов.

Катерина Назарова одной из первых 8 марта поступила в Коммунарку с подозрением на коронавирус после того, как вернулась из Италии. Она рассказала РИА «Новости», что ее выписали после получения второго теста с отрицательным результатом.

«Где-то в 20:15 за нами пришла медсестра, сказала: „На выход!“. Мы быстренько собрались, прошли по этому длиннющему коридору. Какое-то время еще подождали, пока соберется народ, вместе с нами на одном этаже выписывали человек примерно семь. Я видела парня, который вместе со мной поступал 8 марта. Всех нас выписали, это заняло чуть меньше часа», — добавила Назарова.

По ее словам, в больнице на руки выдают два документа: выписку с описанием анализов и заключением об отсутствии диагноза коронавирус и больничный. В выписке есть отметка о восстановлении трудоспособности, в качестве исхода госпитализации указано выздоровление.

Назарова чувствует себя дома в меньшей безопасности. Она подчеркнула, что не паникует, но просто понимает, что теперь у нее больше забот.

По всему миру число заболевших COVID-19 превышает 292 тысячи человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России вирус выявили у 367 человек.