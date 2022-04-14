Школьница раздала мнимым друзьям два миллиона рублей
В Москве 11-летняя девочка отдала старшим ребятам два миллиона рублей из сейфа родителей
Московская школьница раздала старшим друзьям почти два миллиона рублей, которые тайком брала из родительского сейфа. Когда она попросила вернуть «долги», то услышала жалобные истории про бедственное положение и оказалась заблокирована в соцсетях. Сейчас в истории разбираются правоохранители.
О пропаже стало известно только в начале апреля, когда родителям девочки потребовались деньги и они открыли домашний сейф, сообщила газета «Московский комсомолец».
Сначала супруги решили, что их ограбили, но вскоре их 11-летняя дочь призналась, что отдала деньги 14-летнему другу и 13-летней подруге.
С ребятами девочка познакомилась летом 2021 года, когда гуляла во дворе. Уже в октябре новая подруга попросила у девочки 15 тысяч рублей на подарок маме. Девочка вспомнила о деньгах, которые есть дома. Она открыла сейф ключом и взяла нужную сумму. Родителям школьница ничего не сказала.
Дальше просьбы новоиспеченных друзей стали чаще и «дороже»: 20 тысяч рублей на покупки в ТЦ и 220 тысяч рублей на покупку компьютера, а затем еще 300 тысяч рублей снова на компьютер, поскольку старый, якобы, сгорел.
В феврале подросток попросил у девочки еще 555 тысяч рублей. Такая сумма требовалась на покупку оборудования для музыки. Девочка уже не хотела давать деньги, но парню удалось ее уговорить.
В конце февраля школьница стала узнавать, когда ей вернут деньги, но друзья стали рассказывать об отсутствии финансов в семьях, а после заблокировали ее в соцсетях.
Узнав об истории, родители школьницы написали заявление в полицию. Начата проверка. По мнении родственников, мнимые друзья использовали наивность и доброту ребенка, вытягивая у нее деньги.