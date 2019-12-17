Школьница разбилась насмерть из-за видео в TikTok

На северо-западе Москвы 12-летняя девочка выпала из окна, когда записывала видео для социальной сети TikTok. Школьница разбилась насмерть.

Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил МК.ru. Издание уточнило, что происшествие случилось 16 декабря. Девочка находилась на кухне одна и решила снять очередной видеоролик для TikTok. Для этого она села на подоконник возле открытого окна. По словам родственников, школьница часто так делала, игнорируя все предупреждения об опасности.

Предположительно, в этот раз девочка не удержала равновесия и выпала из окна девятого этажа. Ее тела нашла жительница дома, которая в это время проходила мимо. На место происшествия вызвали врачей, которые констатировали смерть.

Девочка жила в трехкомнатной квартире вместе с мамой, отчимом и двумя сестрами. Издание уточняет, что она была жизнерадостной и веселой. По словам родственников, подросток никогда не думала о самоубийстве.