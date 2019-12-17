Школьница разбилась насмерть из-за видео в TikTok
Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил МК.ru. Издание уточнило, что происшествие случилось 16 декабря. Девочка находилась на кухне одна и решила снять очередной видеоролик для TikTok. Для этого она села на подоконник возле открытого окна. По словам родственников, школьница часто так делала, игнорируя все предупреждения об опасности.
Предположительно, в этот раз девочка не удержала равновесия и выпала из окна девятого этажа. Ее тела нашла жительница дома, которая в это время проходила мимо. На место происшествия вызвали врачей, которые констатировали смерть.
Девочка жила в трехкомнатной квартире вместе с мамой, отчимом и двумя сестрами. Издание уточняет, что она была жизнерадостной и веселой. По словам родственников, подросток никогда не думала о самоубийстве.