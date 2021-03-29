Школьница порезала лицо во время квеста в Севастополе

14-летняя девочка из Севастополя при прохождении испытаний в квест комнате упала и порезала лицо. Следователи начали проверку.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Севастополе 14-летняя девочка получила травмы при прохождении испытаний в квест-комнате на Фиолентовском шоссе — школьница упала и порезала лицо. В ходе проверки первоначальной информации, поступившей из СМИ, данный факт подтвердился», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве уточнили, что впереди проверка организаторов квеста на преступление по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Хозяин квеста рассказал «360» о своей версии ЧП.

«Девочка получила легкую травму. От госпитализации отказались. <…> Они играли с девчонками, а родители их оставили и ушли», — сообщил собеседник по имени Виталий.

По его версии, подруги толкнули пострадавшего ребенка. Виталий уже созванивался с матерью, чтобы урегулировать вопрос.