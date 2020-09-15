Школьница из Воронежа доказала ошибку в учебнике

По данным издания, ошибка оказалась связана с определением социальной мобильности. Во время сдачи ЕГЭ Ковалева ответила на вопрос в соответствии с тем, что было написано в учебнике.

Но комиссия при проверке посчитала ответ неверным и сняла один балл. Девушка подала апелляцию, и комиссия признала правоту школьницы, проинформировав авторов учебника об ошибке.

«У меня был научный интерес, когда я подавала апелляцию. Осознавая неточность в учебнике, не хотелось оставлять без внимания этот вопрос», — призналась Ковалева.