Школьница из Великих Лук рассказала про обмороки на линейке. Директор утверждает, что их не было

Во время линейки ученики школы № 7 в Великих Луках действительно упали в обморок. Одного мальчика несли в машину скорой помощи на руках, он не мог идти сам, рассказала «360» ученица. А директор школы настаивает, что никаких обмороков не было.

Об этом «360» сообщила ученица школы № 7 в Великих Луках. Она отметила, что сейчас ребята, которым стало плохо во время мероприятия, чувствуют себя хорошо. Однако из больницы их пока не выпускают — по словам собеседницы, это связано с тем, что там до сих пор работает СК.

Ранее директор школы Наталья Демиховская сообщила ТАСС, что никто из детей не потерял сознание. Она отметила, что все школьники сами доходили до запасного входа в школу, где им давали выпить горячий сладкий чай. После этого ребята «чувствовали себя неплохо». Однако гости, которые волновались за детей, вызвали скорую, когда количество жалоб на плохое самочувствие начало расти. При этом Демиховская подчеркнула, что в машину скорой дети садились самостоятельно.

Собеседница «360» опровергла эти слова директрисы.

«Первый мальчик, который ударился — он никуда сам не шел, его сразу на руки взяли и для него скорую вызвали. Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация. А то, что наша директриса сейчас везде говорит — это все фигня», — заявила она.

Версии случившегося

Наталья Демиховская рассказала, что линейка длилась 28 минут. Она была посвящена присвоению школе имени ее выпускника Антона Злобина, который в 1995 году погиб во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе.

Там участвовали не только ученики разных классов, активисты школьного музея, а также множество гостей, которые рассказывали о событиях 25-летней давности — в том числе мама Злобина. По словам директрисы, их выступления производили на детей большое впечатление, вызывали волнение и зашкаливающие эмоции.

Демиховская отметила, что у детей были почти одинаковые симптомы — головокружение и легкое недомогание.

«Такое бывает у детей в связи с их психологическими, физиологическими особенностями. Классные руководители сопровождали детей. Они же сопровождали их и в больницу», — рассказала она.

Кроме того, директриса школы опровергла версию о возможном пищевом отравлении. Она отметила, что из присутствующих на линейке школьников в столовой завтракали лишь четверо. Остальные ели после мероприятия, и от них не поступало никаких жалоб. Она также отметила, что в школе не используют «ничего аэрозольного» — там работают рециркуляторы, которые очищают воздух.

Ученица школы рассказала «360», что линейка длилась дольше 28 минут. Она также предположила, что причиной плохого самочувствия детей мог стать солнечный удар.

«Я придерживаюсь того, что дети упали из-за солнечного удара, а первый мальчик просто перенервничал. Вообще потом учителя просто говорили, что они сами по себе слабенькие. Даже я, пока стояла на одном месте эти 40 минут, тоже устала. И я уже чувствовала, что у меня тоже в глазах темнеет», — заключила она.