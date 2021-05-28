Девочка, спасаясь от насильников, выпрыгнула в окно. Это произошло в центре Москвы. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, подозреваемых в попытке изнасиловать ребенка задержали.

По данным источника канала, один из злоумышленников во время задержания оказал сопротивление и сломал полицейскому нос. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Информации о состоянии ребенка пока нет.

В конце апреля СМИ сообщили, что московская школьница выпала из окна 12-го этажа на улице Скульптора Мухиной во сне. Ее мать рассказала, что у дочери сомнамбулизм — она часто падает с кровати и ходит во сне. На этот раз все закончилась падением из окна.