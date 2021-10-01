Школьница из Абакана выдумала историю о педофиле из-за плохих оценок

Ученица одной из школ в Абакане получила плохие оценки и решила отвлечь родителей историей о нападении педофила. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Девочка заявила родителям, что вечером 28 сентября, когда она была рядом со школой, к ней подошел неизвестный мужчина, схватил за руку и попытался посадить в машину. Но 12-летняя ученица смогла отбиться от него и убежать.

После этого ее отец обратился в правоохранительные органы. Была начата доследственная проверка. О том, что вся эта история — выдумка, девочка призналась во время беседы со следователями. Она рассказала, что придумала это, получив плохие оценки в школе.

Информация о лженападении успела попасть в соцсети, перепугав родителей. Хотя все это оказалось фейком, в ведомстве добавили, что сейчас проверка продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение.

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