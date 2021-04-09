Школьнику в Москве дали условный срок за самодельную бомбу

Тушинский суд Москвы приговорил школьника, у которого при обыске нашли самодельную бомбу, к двум годам и трем месяцам условного срока. Об этом адвокат подростка Сергей Ашанин сообщил РИА «Новости».

Прокуратура запрашивала для мальчика два с половиной года условно, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в силу. Защита школьника может подать апелляцию в течение 10 дней.

Обстоятельства задержания школьника не разглашаются. Но согласно материалам дела, подросток вел переписку с Михаилом Жлобицким, который устроил взрыв у здании управления ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Московского школьника задержали спустя три дня. Защита исходит из того, что мальчик познакомился со Жлобицким случайно, они переписывались в Telegram и обсуждали химические темы.

Подросток около года провел в СИЗО, после чего его отправили под домашний арест. Позже Мосгорсуд смягчил меру пресечения, запретив мальчику выходить из дома в ночное время, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

В понедельник, 5 апреля, ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. В Кисловодске задержали ранее судимого россиянина, который готовил нападение на сотрудников полиции. В ходе обысков у него обнаружили компоненты для изготовления самодельной бомбы, взрывчатые вещества и экстремистскую литературу, сообщало Ura.ru.