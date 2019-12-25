Школьников в Зауралье покормили гнилой тушенкой

Работники кадетской школы рассказали правозащитнику Александру Андрюкову, что им приходится кормить воспитанников испорченными и некачественными продуктами. Тот пообещал передать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, написал портал «Дни.ру».

Одна из сотрудниц школы заявила, что детям дают гнилую тушенку, при этом продукт не просрочен. Также, в столовой не хватает перчаток и чистящих средств для посуды, а сотрудники получают низкие зарплаты.