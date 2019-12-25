Школьников в Зауралье покормили гнилой тушенкой
Воспитанников детской кадетской школы в городе Шадринске Курганской области, кормят гнилой тушенкой. Об этом сообщило ИА URA.ru со ссылкой на сотрудников учебного заведения.
Работники кадетской школы рассказали правозащитнику Александру Андрюкову, что им приходится кормить воспитанников испорченными и некачественными продуктами. Тот пообещал передать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, написал портал «Дни.ру».
Одна из сотрудниц школы заявила, что детям дают гнилую тушенку, при этом продукт не просрочен. Также, в столовой не хватает перчаток и чистящих средств для посуды, а сотрудники получают низкие зарплаты.