Школьников в России предложили проверять на курение

В профилактические медосмотры детей в России могут включить проверку на употребление никотина. Делать это планируется с помощью смокелайзера. Это устройство фиксирует угарный газ в выдыхаемом воздухе.

Поручение проработать вопрос о проверках детей на употребление никотина отдала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщил РБК со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Этой темой займется Минздрав. Помимо этого, ведомство должно заняться вопросом о введении запрета на аренду детям устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

На сегодняшний день продажа такой продукции по закону запрещена детям до 18 лет. Но момент с арендой никотинсодержащей продукции и устройств пока не урегулирован в правовом поле.

Еще одно предложение, выдвинутое по итогам заседания совета, касается введения запрета на выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, которые расположены в радиусе 100 метров от школы.