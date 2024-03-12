Общество 12 марта 2024, 15:15 Школьников в Курске отправили на удаленку с 13 по 15 марта Мэр Курска: школьники города будут учиться удаленно 13–15 марта РИА «Новости»

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Школьников в Курске временно перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Куцак.

«В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение», — пояснил он.

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В удаленном формате школьники будут учиться 13, 14 и 15 марта. В детских садах будут работать дежурные группы, чтобы родители, которые не могут оставить детей дома, смогли воспользоваться их услугами.

«Напомню, в Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который был объявлен сегодня», — подчеркнул Куцак.

Минувшей ночью в Курской области сбили 11 беспилотников, сообщал ранее губернатор региона Роман Старовойт. Он также предупреждал о сохранении ракетной опасности в области.

Старовойт сообщил об одном раненом жителе в поселке Теткино, который ВСУ начали обстреливать утром 12 марта. Также губернатор указал на пресечение попытки ДРГ прорваться на приграничные территории в регионе.

В Минобороны позже опубликовали данные об отбитых атаках противника. Украинских боевиков отбросили назад, не дав войти на территорию Курской и Белгородской областей, куда они стремились прорваться