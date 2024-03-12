12 марта 2024, 15:15
Школьников в Курске отправили на удаленку с 13 по 15 марта
Мэр Курска: школьники города будут учиться удаленно 13–15 марта
Школьников в Курске временно перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Куцак.
«В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение», — пояснил он.
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В удаленном формате школьники будут учиться 13, 14 и 15 марта. В детских садах будут работать дежурные группы, чтобы родители, которые не могут оставить детей дома, смогли воспользоваться их услугами.
«Напомню, в Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который был объявлен сегодня», — подчеркнул Куцак.
Минувшей ночью в Курской области сбили 11 беспилотников, сообщал ранее губернатор региона Роман Старовойт. Он также предупреждал о сохранении ракетной опасности в области.
Старовойт сообщил об одном раненом жителе в поселке Теткино, который ВСУ начали обстреливать утром 12 марта. Также губернатор указал на пресечение попытки ДРГ прорваться на приграничные территории в регионе.
В Минобороны позже опубликовали данные об отбитых атаках противника. Украинских боевиков отбросили назад, не дав войти на территорию Курской и Белгородской областей, куда они стремились прорваться
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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