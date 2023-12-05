Общество 05 декабря 2023, 09:08 Школьников в Якутске перевели на удаленку из-за сильных морозов Школьников в Якутске перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов РИА «Новости»

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Управление образования администрации Якутска перевело на дистанционный формат учащихся 9-11-х классов в связи с сильными морозами. Об этом сообщила пресс-служба управления городской администрации.

«Для учеников девятых, 10 и 11-х классов во вторник, 5 декабря, ввели дистанционный режим обучения. Температура воздуха в Якутске опустилась до -49 градусов», — отметили власти.

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В понедельник, 4 декабря, сильные морозы ниже 50 градусов зафиксировали в трех районах Якутии. Пункты наблюдения заметили снижение температуры до -52 в Ытык-Кюеле и Бердигестяхе, -52 — в Чурапче и Оймяконе.

Чуть выше температуру зафиксировали в Верхневилюйске, Усть-Нере, Усть-Моме и Намцах (-49 градусов), -47 — в Усть-Мае, -48 в Сунтаре.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что удаленный формат обучения необходимо применять в исключительных случаях. По его словам, не все родители могут создать комфортные условия для обучения детей дома.