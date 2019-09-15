Проблему разработки программ для детского туризма обсудили на Московской выездной программе Всемирной туристкой организации (UNWTO). Участие в саммите приняли отраслевые министры со всей страны.

Подмосковье раскрыло туристический потенциал перед всем миром Подробнее

Пока это направление развивают только в Москве. Другим регионам похвастаться нечем. Поэтому сейчас, как отметила глава Комитета по туризму Московской области Наталья Галкина, важно всем скооперироваться и комплексно подойти к решению этого вопроса. Уже решено созвать экспертный совет по детскому туризму. Министр также предложила пригласить в него самих заинтересованных, то есть самих учащихся. Кроме того, Наталья Галкина отметила в этом деле роль маркетинга.