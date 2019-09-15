Школьников — в эксперты. Детский туризм будут развивать в Подмосковье
Подмосковье раскрыло туристический потенциал перед всем миромПодробнее
Пока это направление развивают только в Москве. Другим регионам похвастаться нечем. Поэтому сейчас, как отметила глава Комитета по туризму Московской области Наталья Галкина, важно всем скооперироваться и комплексно подойти к решению этого вопроса. Уже решено созвать экспертный совет по детскому туризму. Министр также предложила пригласить в него самих заинтересованных, то есть самих учащихся. Кроме того, Наталья Галкина отметила в этом деле роль маркетинга.
Это нужно всем: и детям, и взрослым. И, возможно, через детей мы и взрослых приучим путешествовать по нашей стране. Мы сегодня говорили, что страна необъятная, и сейчас важно найти, правильно упаковать и правильно предложить. Маркетинг сейчас очень важен в туристической индустрииНаталья Галкинаруководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра.