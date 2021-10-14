Школьников в Екатеринбурге частично перевели на удаленку из-за горящего торфяника

Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге продолжает оставаться сильно задымленным из-за тлеющих торфяников. Ситуация привела к тому, что учеников одной из школ перевели на дистанционное обучение.

Об отмене занятий в обычном формате в школе № 215 сообщило местное издание E1.ru. В учебном заведении заявили, что решение о дистанционном обучении приняли именно из-за задымления.

«Дети сегодня учиться не будут. О дальнейшей ситуации родителям сообщат классные руководители», — сообщили сотрудники школы.

Солнечный расположен ближе всего к торфянику, который вот уже несколько дней тлеет, из-за чего микрорайон затянуло смогом. По данным E1.ru, из-за задымления сотрудники ГИБДД в четверг перекрыли движение с 69-го по 77-й километр и со 122-го по 130-й километр на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в воздухе в городе в 2,12 раза превышено предельно допустимое содержание оксида углерода, содержание мелкодисперсной пыли PM10 выше в 2,1 раза и PM 2,5 — в 2,31 раза.

Жителям советуют меньше быть на открытом воздухе, особенно рано утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков. Также важно больше пить, промывать глаза, нос и горло. Можно использовать маски, респираторы, чаще делать влажную уборку и занавешивать влажной тканью окна.