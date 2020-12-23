Школьников в Башкирии вынудили учиться на заброшенной ферме

Башкирские школьники из села Новомусино оказались на дистанционном обучении из-за пандемии. Для того чтобы поймать интернет и присутствовать на онлайн-уроках, они ходили на заброшенную ферму.

В Новомусине нет скоростного интернета, и школа должна была обеспечить учеников соответствующим оборудованием для занятий, написало издание «АиФ». Однако руководство учреждения этого не сделало. Тогда дети с пятых по девятые классы были вынуждены подниматься на гору, где находится здание заброшенной фермы. Там можно было поймать мобильный интернет.

Прокуратура Башкирии провела проверку и по ее результатам внесла в адрес главы администрации района представление. В итоге несколько домов в селе подключили к интернету, а трех человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас же ученики приходят на занятия в школу.

Весной и осенью 2020 года российские школьники вынуждены были из-за эпидемии коронавируса перейти на дистанционное обучение. Однако российские власти отрицают то, что в будущем это форма обучения может стать основной. Президент Владимир Путин заявил, что онлайн-образование будет развиваться, но «онлайн-формат никогда не заменит прямого контакта между учащимся и преподавателем».