Школьников Санкт-Петербурга хотят освободить от учебной субботы

В Санкт-Петербурге обсудили возможность сделать субботу и воскресенье выходными днями для школьников. Это стало главной темой обсуждения на площадке «Россия — моя история», рассказал директор ГБОУ Лицей № 396 Константин Тхостов, сообщил Piter.TV.

Депутаты, родители и представители учебных заведений собрались вместе для обсуждения волнующих вопросов. Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что шестидневная учеба в школе является дискриминацией. В этот день учащиеся могли бы больше времени проводить со своими близкими.

Его предложение поддержала председатель Родительского штаба Ольга Евтухова. По ее словам, запрос стал особенно очевиден в период дистанционного обучения. До девятого класса и у школьников, и у учителей должно быть время для отдыха.

Сможет ли инициатива о переводе учеников на пятидневную учебную неделю закрепиться законодательно, пока не ясно. Большее число участников мероприятия поддержало эту идею. Дополнительный выходной, на их взгляд, положительно повлияет на качество жизни школьников.