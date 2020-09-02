Школьников переведут на дистанционку или отправят на каникулы из-за выборов в сентябре

Уже на следующей неделе в России пройдут выборы разного уровня. Из-за этого школы временно решили проводить занятия вне стен учебных заведений. Дети будут учиться дистанционно, на свежем воздухе или вообще отправятся на короткие каникулы. Решение будут принимать регионы, в которых проходят выборы.

Выборы пройдут 11–13 сентября. Досрочное голосование в большинстве регионов проведут в следующую пятницу или субботу. Так как большинство избирательных участков находится в школах, то регионам надо было решить, что делать с учебным процессом.

В Министерстве просвещения газете «Коммерсантъ» сообщили, что не давали никаких инструкций. Издание отметило, что каждый регион сам решал этот вопрос.

В основном власти выступили за проведение занятий на улице. Где-то пройдут «дни здоровья», некоторые учебные заведения отправят детей на спортивные соревнования или экскурсии.

Воронежская, Липецкая области и частично Ямал решили, что 11 и 12 сентября школьники будут учиться дистанционно. Роспотребнадзор Чувашии тоже рекомендовал оставить школьников дома, а местный ЦИК предложил начать досрочное голосование после 16:00.

Роспотребнадзор Ивановской области посоветовал проводить уроки на природе или вообще дать детям лишний выходной. Пермских школьников освободили от занятий в дни голосования.

Единый день выборов в России — 13 сентября. При этом в нескольких регионах уже началось досрочное голосование.