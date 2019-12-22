Школьников отпустили после драки с полицией в Апатитах

Четырех школьников, которые могли избить полицейских возле дворца культуры в Апатитах, отпустили. Их опросили, но они пока не являются подозреваемыми.

«Наносили телесные повреждения минимум четверо. Но мы еще будем устанавливать. В данный момент опрошено намного больше четырех человек. Они все несовершеннолетние и не под подозрением, поэтому их просто отпустили. Уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении какого-то конкретного лица», — объяснили Telegram-каналу LifeShot в мурманском управлении Следственного комитета.

В СК сообщили, что возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье подросткам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Драка произошла возле городского дворца культуры вечером 20 декабря, после дискотеки. Администрация ДК сама вызвала патрули и предупредила, что на улице сейчас окажется большая группа подростков.

Среди школьников полицейские заметили юношу, сидевшего с банкой пива и нецензурно выражавшегося. Ему сделали замечание, но он никак не отреагировал, а потом оказал сопротивление при задержании. В результате началась драка, в ходе которой пострадали двое представителей полиции.