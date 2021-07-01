Школьников Нефтеюганска наградят за отвагу при пожаре

Трое школьников получат награду за отвагу при пожаре в Нефтеюганске. Подростки предупредили жителей дома о возгорании, что помогло оперативной эвакуации. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на МЧС по региону.

Уточняется, что молодые люди проходили мимо жилого дома, когда увидели там пожар. «Ребята побежали по подъездам и начали будить жильцов, стучать в окна и двери, кричать жильцам о пожаре», — рассказали в ведомстве. Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев уточнил, что наградит подростков благодарственным письмом.