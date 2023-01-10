Общество 10 января 2023, 15:28 Школьников не пропустили в автобус во время сильного мороза в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге контролер междугороднего автобуса не пропустил двоих мальчиков в транспортное средство во время сильного мороза. Об этом написал сайт Е1.

Школьники хотели уехать из Екатеринбурга в Шадринск. Они возвращались после каникул на занятия, сообщил tagilcity.ru.

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По словам мамы одного из мальчиков, контролер не пустил детей в автобус, поскольку они купили билеты на Северном автовокзале, а хотели сесть на Южном. Женщина добавила, что детям не вернули деньги за потерянные билеты.

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