Школьников не будут массово переводить на удаленку

Министерство просвещения России не собирается массово переводить школьников на дистанционное обучение. Заболеваемость гриппом сейчас не превышает обычные сезонные показатели.

«Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет. Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей», — приводит слова министра просвещения России Сергея Кравцова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего на карантин из-за гриппа в России закрыли 111 школ. Это всего 0,13% от общего числа общеобразовательных учреждений в стране. В некоторых школах на карантин отправили отдельные классы. Кравцов подчеркнул, что эти ограничения не связаны с пандемией коронавируса. Речь идет о сезонном всплеске заболеваемости гриппом.

Ранее заместитель Кравцова Дмитрий Глушко сообщил, что в понедельник, 28 сентября, состоится совместное совещание министра просвещения и руководителя Роспотребнадзора с регионами, во время которого обсудят вопрос заболеваемости школьников.