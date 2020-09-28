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    28 сентября 2020, 15:06

    Школьников не будут массово переводить на удаленку

    Андрей Иванов

    Министерство просвещения России не собирается массово переводить школьников на дистанционное обучение. Заболеваемость гриппом сейчас не превышает обычные сезонные показатели.
    Школьников не будут массово переводить на удаленку

    «Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет. Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей», — приводит слова министра просвещения России Сергея Кравцова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Всего на карантин из-за гриппа в России закрыли 111 школ. Это всего 0,13% от общего числа общеобразовательных учреждений в стране. В некоторых школах на карантин отправили отдельные классы. Кравцов подчеркнул, что эти ограничения не связаны с пандемией коронавируса. Речь идет о сезонном всплеске заболеваемости гриппом.

    Ранее заместитель Кравцова Дмитрий Глушко сообщил, что в понедельник, 28 сентября, состоится совместное совещание министра просвещения и руководителя Роспотребнадзора с регионами, во время которого обсудят вопрос заболеваемости школьников.

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