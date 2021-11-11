Детей начнут обучать финансовой грамотности

Вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, какие меры принимаются в сфере осведомления населения о правильном обращении с финансами. В частности, финансовую грамотность начнут преподавать в школах.

Совфед разрабатывает программы по информированию людей совместно с Министерством финансов и Банком России. По словам сенатора, наиболее эффективна социальная реклама, а со следующего года финансовую грамотность начнут преподавать в школах.

«Работают специальные порталы, где собрана вся необходимая информация о том, как избежать финансовых ловушек, не стать жертвой мошеннических схем, а также грамотно распоряжаться своими финансами, понимать возможные риски, связанные с кредитованием и инвестированием. Эту информацию важно доносить до граждан на регулярной основе в простой, ненавязчивой форме, например через корректную рекламу. Мы также осознаем важность обучения финансовой грамотности детей, начиная с самого юного возраста. Распространение новых образовательных стандартов вступит в силу уже со следующего года», — рассказал Журавлев.