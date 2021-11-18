Школьников начали переводить на удаленку в ХМАО

Родители школьников начали писать заявление о переводе на удаленное обучение в ХМАО. Об этом сообщил «СургутИнформТВ" со ссылкой на заместителя губернатора региона Всеволода Кольцова

По данным издания «Ямал-Медиа», уже написано около трех тысяч таких заявлений. Кольцов уточнил, что в целом обучение в школах в данный момент не опасно для детей. Но важно ориентироваться на состояние здоровья каждого школьника индивидуально.

«Если вопрос именно в этом, то родители могут и дальше продолжать обращаться за оказанием услуг в этой форме. Мы готовы для этого», — заключил Кольцов.