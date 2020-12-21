Школьников из Мурманской области начнут кормить олениной

В Мурманской области увеличат расходы на школьное питание. В меню учреждений образования намерены включить оленину. Власти региона заявили, что из-за климата и полярной ночи питаться дети должны качественной и полезной пищей.

Позицию правительства озвучил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, сообщила газета «Известия» со ссылкой на его пресс-службу.

«Питание в заполярных школах с учетом нашего климата и полярной ночи должно быть качественным и полезным», — подчеркнул Чибис.

Расходы на организацию школьного питания он предложил повысить с 122 до 156 рублей в день. Это потребует 129 миллионов рублей из средств областного бюджета.

В некоторых мурманских школах, добавил губернатор, в обеденное меню уже включили тефтели из оленины. В дальнейшем блюдо окажется в столовых других учреждений области.

Чибис подчеркнул, что оленье мясо является не только полезным и вкусным продуктом. Такой подход поможет решить вопрос поддержки и развития оленеводческих хозяйств на территории северного региона.