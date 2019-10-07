Школьников и студентов Башкирии будут проверять на наркотики
В Башкирии Минздрав утвердил приказ об обязательной проверке школьников и студентов на наркотики, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Учреждения здравоохранения будут ежегодно проверять студентов и школьников на наркотики.
Так Министерство здравоохранения Республики Башкортостан рассчитывает добиться раннего выявления употребления запрещенных веществ среди молодежи.
Известно, что детей в столице республики будут проверять в Республиканском наркологическом диспансере № 1, а молодых людей Уфимского района — в Городской клинической больнице № 21.