Школьников и студентов Башкирии будут проверять на наркотики

Учреждения здравоохранения будут ежегодно проверять студентов и школьников на наркотики.

Так Министерство здравоохранения Республики Башкортостан рассчитывает добиться раннего выявления употребления запрещенных веществ среди молодежи.

Известно, что детей в столице республики будут проверять в Республиканском наркологическом диспансере № 1, а молодых людей Уфимского района — в Городской клинической больнице № 21.