  • Школьников и студентов Башкирии будут проверять на наркотики

    07 октября 2019, 17:24

    Ирина Нагайникова

    В Башкирии Минздрав утвердил приказ об обязательной проверке школьников и студентов на наркотики, сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Учреждения здравоохранения будут ежегодно проверять студентов и школьников на наркотики.

    Так Министерство здравоохранения Республики Башкортостан рассчитывает добиться раннего выявления употребления запрещенных веществ среди молодежи.

    Известно, что детей в столице республики будут проверять в Республиканском наркологическом диспансере № 1, а молодых людей Уфимского района — в Городской клинической больнице № 21.