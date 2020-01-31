Школьники заподозрили одноклассника в стукачестве и ударили его молотком в глаз

Школьника, которого заподозрили в «стукачестве», однокашники ударили молотком в глаз. Родители пострадавшего уверены: его хотели убить. В школе заверили, что это несчастный случай. Происшествие случилось в Красноярском крае.

Конфликт между 14-летним школьником и другими ребятами начался с его дежурства по школе, сообщил сайт местного телеканала Tvk6. Он увидел, что старшеклассники курят в туалете и рассказал учителям. Дежурного похвалили и сказали, что было бы хорошо, если бы он в туалете еще и наркотики нашел. Он нашел. После этого мальчику стали угрожать.

Он пожаловался маме. Сказал, что его хотят убить. мама стала звонить классной руководительнице, но та отмахнулась и попросила от нее отстать.

Спустя месяц девятиклассник ударил мальчика молотком в глаз. Приехала скорая, пострадавшего осмотрели врачи. Глаз остался цел, но родители считают: сына осознанно хотели убить, удар был рассчитан именно на это. У нападавшего просто не хватило замаха для сильного удара.

«По предварительным данным, это несчастный случай. Глаз ребенка не вытек. Глазное яблоко не пострадало, возможна незначительная потеря зрения. Врачи дают благоприятный прогноз, все будет восстановлено», — сообщила директор иланской СОШ № 41 Наталья Седнева.

Директор утверждает, что в их школе в туалетах никто много лет уже не курит. Не было случаев и чтобы наркотики в школе находили. Мать пострадавшего мальчика в свою очередь говорит, что ей школа предлагала деньги за молчание. Но она отказалась.

По словам директора, школа действительно предлагала семье материальную помощь. Но и речи не было, что это плата за молчание.

В ситуации будет разбираться полиция. Администрация школы тоже пообещала разобраться. Пока что в школе говорят о нарушениях должностной инструкции.