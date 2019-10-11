Школьники вышли на акцию поддержки уволенного учителя ОБЖ из Тюмени

Директор школы в Тюмени осудила учителя ОБЖ за скандал с детьми Подробнее

Ученики создали группу во «ВКонтакте» в поддержку педагога, в нее уже вступили 1850 человек. Учащиеся распечатали плакаты с хэштегом #ЯмыСадлинский и утром выстроились перед крыльцом школы.

«Мы сами решили сегодня утром выйти в защиту Виктора Эдуардовича [Садлинского]», — сообщили они.

Перед школой стоят ученики 8-11 классов, они надели красную одежду. Сколько детей поддерживают уволенного учителя, точно не известно.

Помимо этого несовершеннолетние собирают подписи под петицией с требованием вернуть педагога в образовательное заведение.

Директора 11 октября во время акции ученики не видели, рассказала агентству ученица.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором учитель ОБЖ Боровской школы толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По одной из версий, его довели ученики. Вечером того же дня педагога уволили за «применение насилия». Тем не менее, школьники составили на учителя хорошую характеристику.