  • Школьники вышли на акцию поддержки уволенного учителя ОБЖ из Тюмени

    11 октября 2019, 10:41

    Алена Макаренко

    Ученики Боровской школы в Тюменской области вышли на акцию в поддержку учителя ОБЖ, уволенного за насилие и мат на уроке. Об этом рассказали сами школьники, сообщило агентство Ura.ru.

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    Ученики создали группу во «ВКонтакте» в поддержку педагога, в нее уже вступили 1850 человек. Учащиеся распечатали плакаты с хэштегом #ЯмыСадлинский и утром выстроились перед крыльцом школы.

    «Мы сами решили сегодня утром выйти в защиту Виктора Эдуардовича [Садлинского]», — сообщили они.

    Перед школой стоят ученики 8-11 классов, они надели красную одежду. Сколько детей поддерживают уволенного учителя, точно не известно.

    Помимо этого несовершеннолетние собирают подписи под петицией с требованием вернуть педагога в образовательное заведение.

    Директора 11 октября во время акции ученики не видели, рассказала агентству ученица.

    Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором учитель ОБЖ Боровской школы толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По одной из версий, его довели ученики. Вечером того же дня педагога уволили за «применение насилия». Тем не менее, школьники составили на учителя хорошую характеристику.