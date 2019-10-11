Школьники возьмут штурмом крепость в Шлиссельбурге

Мемориал погибшим морякам установят в Кронштадте Подробнее

Интерактивную программу подготовил Музей истории Шлиссельбурга. Детсадовцы и школьники поучаствуют в штурме крепости Нотебург. Они примерят на себя роль солдат лейб-гвардии Преображенского полка, пройдут строевую и гренадерскую подготовку по уставу времен Петра I. В частности, ребят научат штурмовать укрепления подготовленными колоннами, стрелять из пушек и фехтовать на «тямбарах».

После сражения участникам вручат значки, отметил «Царьград». Среди них будут и копии наградных монет, которые выпустили в 1702 году в честь взятия Нотебурга.

Историко-патриотическое мероприятие пройдет на Фабричном острове 12 октября.