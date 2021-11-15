Школьники в Вологде выстраиваются в очереди перед входом в учебное заведение

Школьники из Вологды выстраиваются в длинную очередь перед учебным заведением из-за проверки температуры на входе.

Родители школьников недовольны этой ситуацией, поскольку в регионе по утрам на улицах уже холодно, снег и сильный ветер, отметил Telegram-канал «Лента Дна».

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение зависит от эпидемической ситуации в отдельном учебном заведении. На федеральном уровне планов об удаленном образовании для детей нет, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, предложенные Роспотребнадзором меры для учебных заведений оказались эффективными. Вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в школах нет.