Общество 06 сентября 2023, 14:36 Школьники в Улан-Удэ пожаловались на батончики с живыми червями СК России проверит жалобы на червей в обедах школьников в Улан-Удэ «ВКонтакте»

Читать 360tv в

В Улан-Удэ дети пожаловались на качество злаковых батончиков, которые раздали в школьной столовой. Ученики обнаружили в них живых червей. Следственное управление СКР по Республике Бурятия организовало проверку.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых будет установлена полная картина инцидента, после чего действиям (бездействию) должностных лиц Городского комбината школьного питания будет дана правовая оценка», — сообщили следователи.

Реклама

В ведомстве уточнили, что некачественные батончики раздали в средней школе в 46-м квартале Октябрьского района Улан-Удэ.

Подробности раскрыло издание «Подъем». Батончики с живыми червями раздали в школе № 47. Городской комбинат школьного питания заявил, что во время приемки вскрыли 15 штук из партии, и так как ничего подозрительного не нашли, разрешили кормить детей. Комитет по образованию горадминистрации Улан-Удэ сообщил, что батончики изъяли. В других школах, куда их отправили, никто на качество не жаловался.

В Липецкой области школьникам подали рис с червями. Проверка подтвердила жалобы детей. В Псковской области супом с беспозвоночными накормили пациенток роддома.