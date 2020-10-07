Школьники в Новокузнецке стали шить экосумки для горожан
Волонтеры Российского движения школьников в Новокузнецке начали шить для горожан сумки из экологичных материалов. Об этом сообщило ОТР.
Предполагается, что изделия станут альтернативой пластиковым пакетам, которые вредят окружающей среде. Свои творения молодые люди дарят малоимущим семьям и пенсионерам.
«Сшили более 200 сумок, и по 50 штук подарили ветеранам педагогического труда и ветеранам. Сто штук вручили медикам 29 городской больницы. Они были так рады», — рассказала их учительница Светлана Андрющенко.