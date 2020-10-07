Школьники в Новокузнецке стали шить экосумки для горожан

Предполагается, что изделия станут альтернативой пластиковым пакетам, которые вредят окружающей среде. Свои творения молодые люди дарят малоимущим семьям и пенсионерам.

«Сшили более 200 сумок, и по 50 штук подарили ветеранам педагогического труда и ветеранам. Сто штук вручили медикам 29 городской больницы. Они были так рады», — рассказала их учительница Светлана Андрющенко.