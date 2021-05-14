Школьники в Казани возобновили учебу после стрельбы в гимназии №175

Казанские школы вернулись к учебе после трагедии, которая произошла в гимназии №175. Возле общеобразовательных учреждениях дежурят сотрудники полиции.

После стрельбы в школе №175, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев во вторник, 11 мая, занятия во всех школах столицы Татарстана на следующий день было решено отменить. В четверг в республике был выходной в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.

Школьники гимназии №175 выйдут на учебу только в понедельник. Ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в соседней школе №174, а первоклассники — в школе №171. По рекомендации психологов классы не будут перемешивать, учиться дети будут в том же составе. Уроки им будут проводить те же учителя. Все остальные классы пока переведены на дистанционный формат обучения.

Во вторник, 11 мая, в Казани произошла стрельба. Бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию с ружьем и расстрелял девять человек, еще 23 ранил. Через восемь минут его задержали, на допросе он заявил, что пару месяцев назад в нем проснулся монстр, который ненавидит всех вокруг. Стрелка отправили в СИЗО на два месяца, во время расследования ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.