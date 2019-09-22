Школьники в Екатеринбурге вышли на крестный ход ради хороших оценок

«Ни одна дождинка сегодня не коснулась крестоходцев, зонты не пришлось раскрывать. Дождевики многие снимали за ненадобностью. Дело в том, что в полдень, когда крестный ход выдвинулся от храма, дождя уже не было», — рассказала «360» начальник епархиальной пресс-службы Анжела Тамбова.

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Собеседница добавила, что прошлом году во время аналогичного крестного хода действительно был дождь, а в этом году нет.

Шествие началось в полдень от храма на Семи Ключах. Детям предстояло пройти восемь километров до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев.

Учащиеся воскресных школ, кадеты, а также их педагоги и родители отправились в крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках и успехах в учебе.

В 2019 году общее количество участников крестного хода сократилось на четверть. В сентябре 2019 года, по данным епархии, о хороших оценках молились около двух тысяч человек.