Школьники Свердловской области вернутся за парты 11 января

«Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысячи. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов», — написал губернатор Свердловской области. На удаленке пока останутся учащиеся средних специальных образовательных заведений, пишет «Газета.ru».

Куйвашев напомнил что во всех школах должны быть необходимые средства защиты от коронавируса: антисептики, рециркуляторы и бесконтактные термометры. По его словам, учеба продолжится по особому расписанию, которое позволит развести потоки учеников. Глава региона добавил, что в начале следующей недели в Свердловскую область поставят новую партию вакцины от коронавируса.

«Прививаться от коронавируса будут наряду с медиками в первую очередь педагоги. Это позволит сделать учебный процесс еще более безопасным», — подчеркнул Куйвашев.

В Свердловской области выявили 61 357 случаев COVID-19. От болезни умер 1631 человек.