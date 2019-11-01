Школьники спасли товарища из проруби в Астрахани

Толя Зикеев и Алеша Ломакин рассказали, что возвращались домой по берегу реки. Они заметили, что старшеклассники выбросили на лед портфель их одноклассника.

«Они скрылись, а одноклассник пошел за портфелем на лед и провалился», — объяснили ребята.

Мальчики сразу побежали спасать товарища, не подумав о том, что сами могут провалиться. По их словам, достать одноклассника было трудно, поскольку он сильно промок и из-за этого значительно потяжелел. Сам пострадавший мальчик еле двигался, поскольку руки и ноги оцепенели от холода.

«Несколько раз пытались его вытащить, с какой-то попытки вытянули», — рассказывает мама одного из мальчишек, Ирина Ломакина.

О случившемся она узнала от классной руководительницы. Родителям ребята побоялись рассказать, поскольку было строго запрещено ходить на реку.

В результате Толю Зикеева и Алешу Ломакина наградили сегодня, 1 ноября, в Совете Федерации за спасение товарища.