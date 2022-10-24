Школьники со всей России приняли участие в акции «День IT-знаний» | 360°

Общество 24 октября 2022, 19:52 Школьники со всей России приняли участие в акции «День IT-знаний» VK: свыше 350 тысяч школьников узнали о видеотехнологиях во время акции «День IT-знаний» "ВКонтакте"

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Участниками профориентационной акции «День IT-знаний» стали свыше 6,7 тысячи школ из 3,5 тысячи населенных пунктов России. В ходе проекта перед школьниками выступили более 380 экспертов, сообщила компания VK.

Организатором масштабного профориентационного проекта является компания VK при поддержке министерства просвещения РФ, Российского общества «Знание», а также образовательных платформ Сферум и Учи.ру.

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В ходе акции свыше 380 экспертов из VK и других IT-компаний рассказали школьникам о видеотехнологиях. Уроки проходили в офлайн-формате и по видеосвязи.

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Российским школьникам рассказали о том, как устроены видеотехнологии, в каких сервисах их применяют, какие специалисты их создают и развивают и какие навыки необходимы для работы в этой сфере.

«Мы рады, что акция День IT-знаний каждый год находит отклик как у школьников, так и у педагогов со всей страны. Уверен, что после общения с лучшими экспертами VK и индустрии школьники, возможно, вдохновятся на выбор карьерного пути в сфере видеотехнологий», — отметил директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

Ежегодная профориентационная акция «День IT-знаний» проходит в России уже шестой раз. В этом году видеоэфир с проекта собрал свыше 1,7 миллиона просмотров.